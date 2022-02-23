В Украине одобрили концепцию развития рынка зеленых облигаций — Finance.ua

В Украине одобрили концепцию развития рынка зеленых облигаций

Сегодня 19:16 — Казна и Политика

Кабинет Министров одобрил концепцию внедрения и развития рынка зеленых облигаций в Украине на 2022-2023 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 23 февраля.

Целью концепции является определение направлений и задач внедрения рынка зеленых облигаций. Она предусматривает, в частности, обеспечение привлечения финансирования для реализации проекта экологического направления путем выпуска зеленых облигаций; установление нормативов раскрытия информации эмитентами этого вида ценных бумаг; установление режима аккредитации внешних верификаторов и оценщиков зеленых облигаций.

Кроме того, предусматривается создание реестра проектов национального значения, для реализации которых могут быть проведены эмиссии суверенных зеленых облигаций.

Напомним, 1 июля 2021 года в Украине вступила в силу новая редакция закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках», вводящая «зеленые» облигации как отдельный подвид ценных бумаг.

Эмиссию «зеленых» облигаций может осуществлять лицо, реализующее или финансирующее проект экологического направления. Средства от размещения таких бумаг могут направляться на финансирование и/или рефинансирование расходов проекта экологического направления, таких как проекты в сфере альтернативной энергетики, энергоэффективности, минимизации образования, утилизации и переработки отходов, внедрения экологически чистого транспорта, органического земледелия, сохранения флоры и фауны.

Ожидается, что к 2030 году Украина сможет привлечь посредством выпуска «зеленых» облигаций 36 млрд дол. По данным Международной финансовой корпорации (IFC), потенциал украинского рынка услуг по энергоэффективности и «чистой» энергетике к 2030 году — 73 млрд дол.

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