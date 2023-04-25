В Украине оцифровали почти 100 государственных строительных норм — Finance.ua

В Украине оцифровали почти 100 государственных строительных норм Сегодня 07:52 — Казна и Политика

В Украине оцифровали почти 100 государственных строительных норм

В Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС) загружено 97 оцифрованных государственных строительных норм (ГСН) и изменения в них. Раньше они были доступны только в бумажной форме.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Фейсбуке

«В начале апреля возобновили публикацию открытых данных по строительству в ЕГЭССС и на портале data.gov.ua. В марте запустили на портале „Дія“ э-кабинет, где отображаются все документы строительной сферы, в которых пользователь указан как Заказчик строительства. В ближайшие месяцы на портале также появится возможность работы с актуализированными версиями документов и редакциями документов, а также поиск по централизованному глоссарию терминов», — отметил он.

Кубраков напомнил, что оцифровка всех государственных строительных норм проводилась в рамках сотрудничества с проектом «Интегрированное развитие городов в Украине II», реализуемого немецкой правительственной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и финансируемого правительствами Германии и Швейцарии.

Процесс оцифровки ГСН и загрузки их на портал Э-системы начался со стартом внедрения ЕГЭССС в 2020 году. На портале хранится информация как о действующем документе, так и об изменениях, принятых к нему.

Как сообщалось, в апреле 2023 года на Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) и портале data.gov.ua возобновили публикацию открытых данных по строительству, обнародование которых приостановлено в прошлом году из-за полномасштабного вторжения россии.

По результатам консультаций с силовыми органами определен перечень информации, обнародование которой не представляет угрозы национальной безопасности и обороне и может снова быть доступным для общественности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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