В Украине обострился дефицит топлива — Минагрополитики — Finance.ua
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В Украине обострился дефицит топлива — Минагрополитики

Сегодня 15:49Энергетика
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В Украине обострился дефицит топлива — МинагрополитикиВ Украине обострился дефицит топлива — Минагрополитики
В Украине обострился дефицит необходимого аграриям дизельного топлива.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире канала «Украина 24».
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«В конце апреля — начале мая ситуация с дизтопливом в Украине ухудшилась... Сейчас она острее, чем несколько недель назад», — сказал Сольский.
По его словам, рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме после прекращения поставок из россии и беларуси.
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Сольский отметил, что в стране «нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей», что, по его словам, приводит к дефициту топлива.

Дефицит горючего в Украине: почему так произошло и когда он закончится

По материалам: Корреспондент.net
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