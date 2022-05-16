В Украине обострился дефицит топлива — Минагрополитики — Finance.ua

В Украине обострился дефицит топлива — Минагрополитики

Сегодня 15:49 — Энергетика

В Украине обострился дефицит топлива — Минагрополитики

В Украине обострился дефицит необходимого аграриям дизельного топлива.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в эфире канала «Украина 24».

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«В конце апреля — начале мая ситуация с дизтопливом в Украине ухудшилась... Сейчас она острее, чем несколько недель назад», — сказал Сольский.

По его словам, рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме после прекращения поставок из россии и беларуси.

Сольский отметил, что в стране «нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей», что, по его словам, приводит к дефициту топлива.

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