В Украине оборот земель сельхозназначения в прошлом году вырос на 58% — KSE — Finance.ua

В Украине оборот земель сельхозназначения в прошлом году вырос на 58% — KSE Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

В Украине оборот земель сельхозназначения в прошлом году вырос на 58% — KSE

В 2023 году оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине вырос на 58% - до 172,9 тыс. га по сравнению с 2022 годом.

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Средневзвешенная цена на сельскохозяйственную землю в течение 2023 года выросла на 8,3%, опередив годовые темпы инфляции в Украине. Таким образом, номинальная капитализация рынка по итогам прошлого года увеличилась на 89,9 млрд грн, а с момента открытия рынка земли — на 179 млрд грн.

В четвертом квартале 2023 года количество и площадь транзакций с сельхозземлями было самым высоким в течение 2023 года, в частности, было заключено 23,8 тыс. сделок совокупной площадью 53,9 тыс. га.

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В прошлом году объемы продаж прав аренды коммунальных земель через Prozorro. Продажи выросли более чем в четыре раза — с 402 аукционов на участки совокупной площадью 3,6 тыс. га в первом квартале до 1677 торгов на участки совокупной площадью 14,5 тыс. га в четвертом квартале.

Всего с момента старта электронных аукционов на платформе Prozorro. Продажи в ноябре 2021 года были успешно переданы в аренду более 5,5 тыс. земельных участков коммунальной собственности сельскохозяйственного назначения совокупной площадью 48,7 тыс. га, что приносит громадам ежегодно 428,5 млн грн дохода.

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По информации Госгеокадастра, с момента открытия рынка земель в Украине (с 1 июля 2021 г.) было заключено 195,9 тыс. сделок купли-продажи совокупной площадью 432,2 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2024 г. в Украине в обращении находился 1,05% от всех сельхозземель страны.

Справка Finance.ua:

рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могли только физлица — граждане Украины с ограничением в 100 гектаров;

с 1 января 2024 года в Украине стартовал второй этап рынка земли. Теперь юридические лица имеют право покупать земли сельскохозяйственного назначения. Приобретать можно только частные земельные участки общей площадью не более 10 тыс. га «в одни руки».

Укрінформ По материалам:

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