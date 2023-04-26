В Украине обновят антидемпинговое законодательство — Гетманцев Сегодня 16:35 — Казна и Политика

В Украине подготовили законопроекты, которые усовершенствуют механизмы проведения антидемпинговых расследований и применения антидемпинговых защитных мер.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме

«Настало время для обновления и нашего антидемпингового законодательства. С этой целью разработаны и выставлены на общественное обсуждение проекты законов Украины «О защитных мерах», «О защите от демпингового импорта» и «О защите от субсидированного импорта», — говорится в сообщении.

По словам депутата, с момента принятия первых законов практика проведения торговых расследований претерпела существенные изменения, Украина получила большое количество разъяснений и рекомендаций по применению законодательных норм от Всемирной торговой организации, утверждены соответствующие регламенты ЕС, которыми актуализированы антидемпинговые процедуры и т.д.

Новое законодательство направлено на усовершенствование механизмов проведения антидемпинговых и антисубсидиционных защитных расследований, применение антидемпинговых и компенсационных защитных мер.

«Это большие по объему и сложные по содержанию законы, но они очень важны для каждого украинского товаропроизводителя. Приглашаю бизнесы на раннем этапе ознакомиться с этими законопроектами, принять участие в их обсуждении и совершенствовании», — отметил Гетманцев.

Как сообщалось, 4 июня 2022 года вступил в силу Регламент Европейского Парламента и Совета № 2022/870 о временных мерах по либерализации торговли. Это решение дополняет возможности, которые есть у украинских экспортеров в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. В феврале 2023 года Европейская комиссия приняла официальное предложение продлить действие автономных торговых мероприятий для Украины еще на один год.

Укрінформ По материалам:

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