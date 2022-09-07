В Украине обновили способы регистрации граждан на посещение центров занятости — Finance.ua

В Украине обновили способы регистрации граждан на посещение центров занятости
Государственная служба занятости обновила способы регистрации граждан на посещение центров занятости (электронную очередь).
Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.
Что меняется
С 5 сентября записаться на прием к специалисту центра занятости можно только через личный кабинет, где также отображается вся актуальная информация по вопросам поиска работы, начислений и выплат.
Регистрация и вход в персональный кабинет будет осуществляться исключительно через квалифицированную электронную подпись.
Зарегистрировать кабинет можно по ссылке. Количество записей ограничено: 1 талон = 1 посещение одного центра занятости.
Также Государственная служба занятости напомнила, что подать заявления на получение статуса безработного и назначения (возобновления) выплат пособия по безработице можно онлайн через правительственный портал «Дія», гугл-форму службы занятости.
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