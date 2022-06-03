В Украине не осталось ни одного проблемного банка — Finance.ua

После признания Мегабанка неплатежеспособным 2 июня и вывода его с рынка, других проблемных банков в Украине нет.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка.
«Информация о статусе банка как „проблемного“ закрытая, это банковская тайна, но я скажу, что на сегодняшний день банков, имеющих статус „проблемных“, нет. Национальным банком на сегодняшний день „проблемным“ не признан ни один банк», — сказал он.
Напомним, сотрудники Мегабанка, который НБУ официально признал неплатежеспособным, препятствуют Фонду гарантирования вкладов физлиц в обретении контроля над банком.