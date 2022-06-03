В Украине не осталось ни одного проблемного банка — Finance.ua

В Украине не осталось ни одного проблемного банка

Сегодня 19:15 — Казна и Политика

В Украине не осталось ни одного проблемного банка

После признания Мегабанк а неплатежеспособным 2 июня и вывода его с рынка, других проблемных банков в Украине нет.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Ярослав Матузка.

«Информация о статусе банка как „проблемного“ закрытая, это банковская тайна, но я скажу, что на сегодняшний день банков, имеющих статус „проблемных“, нет. Национальным банком на сегодняшний день „проблемным“ не признан ни один банк», — сказал он.

Напомним, сотрудники Мегабанка, который НБУ официально признал неплатежеспособным, препятствуют Фонду гарантирования вкладов физлиц в обретении контроля над банком.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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