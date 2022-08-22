В Украине назвали отрасль, которая растет с первых дней войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине назвали отрасль, которая растет с первых дней войны

Казна и Политика
560
IT-отрасль в Украине за первое полугодие, когда страна находится в состоянии полномасштабной войны с рф, выросла на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«За первое полугодие во время войны IT-индустрия выросла на 23%, то есть доходов больше, чем в прошлом полугодии. То есть IT отрасль активно развивается. Мы верим, что именно эта отрасль, именно military tech, то есть военные технологии, имеют большой потенциал в Украине. Потому что у нас идет война, и у нас очень много IT специалистов», — сказал он.
По словам Федорова, Украина может стать «европейским Израилем» в этом направлении.
«Мы можем создавать свои продуктовые компании, которые будут стоить миллиарды», — добавил министр.
17 июля появилась информация о том, что IT-отрасль выходит с российского рынка.
29 июня Министерство цифровой информации сообщило, что запускает новый образовательный проект для людей, ранее не работавших в IT. Цикл обучения — примерно 4-6 месяцев.

Мстислав Баник: Дія — одно из самых безопасных приложений в мире

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.