В Украине назвали отрасль, которая растет с первых дней войны — Finance.ua

В Украине назвали отрасль, которая растет с первых дней войны Сегодня 09:33 — Казна и Политика

IT-отрасль в Украине за первое полугодие, когда страна находится в состоянии полномасштабной войны с рф, выросла на 23% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«За первое полугодие во время войны IT-индустрия выросла на 23%, то есть доходов больше, чем в прошлом полугодии. То есть IT отрасль активно развивается. Мы верим, что именно эта отрасль, именно military tech, то есть военные технологии, имеют большой потенциал в Украине. Потому что у нас идет война, и у нас очень много IT специалистов», — сказал он.

По словам Федорова, Украина может стать «европейским Израилем» в этом направлении.

«Мы можем создавать свои продуктовые компании, которые будут стоить миллиарды», — добавил министр.

17 июля появилась информация о том, что IT-отрасль выходит с российского рынка.

29 июня Министерство цифровой информации сообщило, что запускает новый образовательный проект для людей, ранее не работавших в IT. Цикл обучения — примерно 4-6 месяцев.

УНІАН По материалам:

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