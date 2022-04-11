В Украине намерены частично возобновить возмещение НДС — Гетманцев

Сегодня 16:44 — Казна и Политика

В Украине намерены частично возобновить возмещение НДС — Гетманцев

Кабинет министров и профильный комитет Верховной Рады обсуждают возможность частично возобновить возмещение НДС для предприятий стратегического значения.

Об этом на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данили Гетманцев, сообщили в ЕБА.

Гетманцев отметил, что сейчас обсуждается с правительством, каким образом предприятиям стратегического значения можно хотя бы частично возмещать НДС. Однако те, кто не платит налоги, не получат возмещение", — сообщила Ассоциация по итогам встречи.

Возмещение НДС не будет производиться компаниям, которые проводили экспортно-импортные операции с рф или не подавали налоговые декларации.

В то же время, до конца войны регистрация налоговых накладных не будет возобновлена. Есть официальное налоговое разъяснение по этому поводу.

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