В Украине намерены частично возобновить возмещение НДС — Гетманцев — Finance.ua
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В Украине намерены частично возобновить возмещение НДС — Гетманцев

Сегодня 16:44Казна и Политика
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В Украине намерены частично возобновить возмещение НДС — ГетманцевВ Украине намерены частично возобновить возмещение НДС — Гетманцев
Кабинет министров и профильный комитет Верховной Рады обсуждают возможность частично возобновить возмещение НДС для предприятий стратегического значения.
Об этом на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данили Гетманцев, сообщили в ЕБА.
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Гетманцев отметил, что сейчас обсуждается с правительством, каким образом предприятиям стратегического значения можно хотя бы частично возмещать НДС. Однако те, кто не платит налоги, не получат возмещение", — сообщила Ассоциация по итогам встречи.
Возмещение НДС не будет производиться компаниям, которые проводили экспортно-импортные операции с рф или не подавали налоговые декларации.
В то же время, до конца войны регистрация налоговых накладных не будет возобновлена. Есть официальное налоговое разъяснение по этому поводу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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