Гетманцев отметил, что сейчас обсуждается с правительством, каким образом предприятиям стратегического значения можно хотя бы частично возмещать НДС. Однако те, кто не платит налоги, не получат возмещение", — сообщила Ассоциация по итогам встречи.
Возмещение НДС не будет производиться компаниям, которые проводили экспортно-импортные операции с рф или не подавали налоговые декларации.
В то же время, до конца войны регистрация налоговых накладных не будет возобновлена. Есть официальное налоговое разъяснение по этому поводу.