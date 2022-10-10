В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото) — Finance.ua
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В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)

Технологии&Авто
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В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)
В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)
В Полтаве стартовало производство вездеходов «Торнадо». Уже собрано два таких транспортных средства для самых экстремальных условий. Об этом сообщает сайт «Полтавщина».
Вездеход «Торнадо» является аналогом популярного украинского Sherp, но несколько крупнее. Его колесная база равна 2,3 м, а шины достигают 1,65 м в диаметре. Он может перевозить до тонны груза либо семерых пассажиров с багажом, также в салоне можно обустроить три спальных места.
В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)
Украинский вездеход оснащен японским турбодизелем Kubota объемом 2,4 л и способен развить 45 км/ч. Расход топлива составляет около 4-5 л в час. Поскольку объем бака составляет 160 л, то запас хода у вездехода приличный.
В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)
Огромный (600 мм) клиренс и шины низкого давления с централизованной системой подкачки обеспечивают отличную проходимость. «Торнадо» способен преодолеть барьер высотой в метр и может плавать по воде со скоростью 4-6 км/ч. Кроме того, он очень маневренный и разворачивается практически на месте.
По материалам:
Фокус
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