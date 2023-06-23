В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды — Finance.ua

В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды Сегодня 06:49 — Казна и Политика

В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды

В украинской компании BlueBerry начался сезон сбора свежей голубики на ягодной плантации в солнечном Закарпатье.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что голубика TM BlueBerry уже доступна в сетях украинских супермаркетов.

Безопасность выращивания ягоды на плантациях BlueBerry подтверждена сертификатами GlobalG. AP & GRASP и SEDEX.

«Несмотря на весенние заморозки, повлиявшие на урожай многих производителей ягод Украины, команда BlueBerry принимала меры по противодействию весенним заморозкам на ягодной плантации голубики в Закарпатье и смогла собрать хороший урожай», — отмечают в EastFruit.

Как ранее сообщала CEO компании BlueBerry Наталья Пукшин, ягодным бизнесом команда начала заниматься в 2013 году. Просмотрели опыт компаний в Америке и Польше, и после этого команда приняла решение реализовать перспективный проект в Украине в ягодном секторе, работая именно с голубиной.

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