В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды

Казна и Политика
30
В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды
В Украине начался сезон сбора самой дорогой ягоды
В украинской компании BlueBerry начался сезон сбора свежей голубики на ягодной плантации в солнечном Закарпатье.
Об этом сообщает EastFruit.
Отмечается, что голубика TM BlueBerry уже доступна в сетях украинских супермаркетов.
Безопасность выращивания ягоды на плантациях BlueBerry подтверждена сертификатами GlobalG. AP & GRASP и SEDEX.
«Несмотря на весенние заморозки, повлиявшие на урожай многих производителей ягод Украины, команда BlueBerry принимала меры по противодействию весенним заморозкам на ягодной плантации голубики в Закарпатье и смогла собрать хороший урожай», — отмечают в EastFruit.
Как ранее сообщала CEO компании BlueBerry Наталья Пукшин, ягодным бизнесом команда начала заниматься в 2013 году. Просмотрели опыт компаний в Америке и Польше, и после этого команда приняла решение реализовать перспективный проект в Украине в ягодном секторе, работая именно с голубиной.
По материалам:
agroreview.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.