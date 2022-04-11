В Украине начался процесс обследования зданий, поврежденных в результате войны — Finance.ua

В Украине начался процесс обследования зданий, поврежденных в результате войны

Сегодня 12:17 — Казна и Политика

В Украине начался процесс обследования разрушенных и поврежденных в результате вооруженной агрессии россии зданий и сооружений для определения возможности их дальнейшей эксплуатации, выполнения восстановительных работ или демонтажа.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталия Козловская.

В настоящее время первая группа экспертов выехала в Киевскую область.

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«В результате вооруженной агрессии россии в Украине были повреждены и уничтожены тысячи жилых домов, школ, больниц, объектов критической инфраструктуры. Поэтому для их обследования уже сформирован ряд групп, в которые входят неравнодушные специалисты и эксперты, имеющие соответствующую квалификацию. И такие группы продолжают формироваться», — сказала Козловская.

Обследование должны проводить исполнители работ, прошедшие профессиональную аттестацию и получившие квалификационные сертификаты на право выполнения работ.

В настоящее время решается вопрос о порядке мероприятий для определения возможности дальнейшей эксплуатации таких зданий и сооружений, выполнения восстановительных работ или демонтажа.

Обследование разрушенных и поврежденных построек и сооружений происходит только после процесса разминирования, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

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