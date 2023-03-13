В Украине начали уже вторую посевную за время войны — Шмыгаль Сегодня 21:22 — Казна и Политика

Несмотря на очередные атаки на украинскую энергетическую систему, страна начала второй за время войны посевной сезон, первые 16 тысяч гектаров зерновых и бобовых уже засеяны.

Об этом сообщил , подводя итоги недели, премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

«Начали уже вторую посевную за время войны. Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур», — сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Украина и Польша также упростили пересечение границы для сельскохозяйственной продукции и работают над расширением зерновой инициативы и портовых мощностей на Дунае.

Правительство также выделило 5 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета на экспериментальный проект по восстановлению энергетической инфраструктуры в соответствии со стандартами безопасности военного времени, конкретные результаты которого ожидаются в ближайшее время.

Кроме того, правительство выделило дополнительную дотацию в размере 10,2 млрд грн на поддержку регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии, и приняло решение об активизации строительства новых военно-инженерных укреплений на отдельных направлениях.

Шмыгаль также подчеркнул работу над новой программой с МВФ с целью быстрого достижения согласия по всем параметрам. Ожидается, что общий размер программы превысит 15 млрд долларов, что при поддержке США, ЕС и стран G7 позволит полностью профинансировать дефицит бюджета в этом году.

Економічна Правда По материалам:

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