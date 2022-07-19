В Украине начали продавать дизель стандарта Евро-3 — Finance.ua
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В Украине начали продавать дизель стандарта Евро-3

Энергетика
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Региональная сеть автозаправочных станций ZOG начала тестовую реализацию в Украине дизельного топлива стандарта Евро-3 в розницу. Об этом сообщил владелец сети Олег Серовский, пишет www.avtomir.ua.
По его словам, сейчас этот вид горючего доступен на 3-4 станциях сети. Продают его по цене 47,00 грн за литр, тогда как литр дизтоплива Евро-5 на ZOG стоит 54 грн.
«В отличие от многих других АЗС, которые сейчас продают горючее стандарта Евро-3 под видом Евро-5, мы решили быть честными и открытыми со своими клиентами. Есть такой стандарт, он разрешен в Украине, он дешевле. Выбор за клиентом», — сказал Серовский, добавив, что на его АЗС реализуется ДТ обоих стандартов.
ДТ Евро-3, как он отметил, производит один из украинских мини-НПЗ. При этом Олег Серовский признается, что большого спроса на этот вид горючего нет.
«В действительности большим спросом продукт не пользуется. Техники, которая бы использовала такое горючее, не так много, а основные клиенты АЗС — водители легковых автомобилей. Кроме того, большинство грузовиков уже на Евро-5», — говорит владелец сети.
Также, по его словам, многие клиенты относятся с недоверием к топливу более низкого стандарта. «Это для нас тестовая реализация, после которой мы поймем, будем ли заниматься этим в дальнейшем», — подытожил он.
Напомним, в марте 2022 года Кабинет министров временно разрешил использование горючего стандартов Евро-3 и Евро-4, чтобы привлечь в страну дополнительный ресурс горючего.
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По материалам:
Finance.ua
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