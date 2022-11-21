В Украине начали действовать новые правила трудоустройства иностранцев: сколько нужно заплатить за разрешение — Finance.ua

В Украине начали действовать новые правила трудоустройства иностранцев: сколько нужно заплатить за разрешение Сегодня 19:00 — Личные финансы

Вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о применении труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине и предоставлении услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом».

Об этом пишет rabota.ua.

Каких изменений ждать работникам-иностранцам

Основное нововведение принятого Закона — украинцы, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, будут иметь равные условия оплаты труда.

До того как Закон приняли, были установлены требования по выплате иностранцам 5-10 минимальных зарплат — без учета особых категорий сотрудников. Это с финансовой точки зрения было непросто для работодателей и иногда приводило к тенизации трудовых отношений с иностранцами.

Теперь уже нет разделения на особые категории сотрудников (вроде: иностранные высокооплачиваемые специалисты, учредители и/или участники юрлица, иностранные ІТ-специалисты и т.п.). Зато есть иностранные наемные сотрудники, которым нужно выплачивать одну минимальную зарплату в месяц.

Разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства в Украине

Работодатели имеют право брать на работу иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины на основании разрешения, выдаваемого территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции (статья 42 Закона). Разрешение выдается на имя иностранца, но заявление подается от компании.

Разрешение не нужно, если иностранец работает у одного работодателя на должностях по совместительству. Но есть условие: срок действия трудового договора в должности по совместительству не должен превышать срок действия разрешения по основному месту работы.

Разрешение на трудоустройство теперь смогут получить иностранцы, которые учатся в вузе, на период обучения и после окончания, если получили разрешение за 30 к. д. до окончания учебы.

Сколько нужно заплатить за разрешение

С принятием Закона работодателям, намеренным взять на работу иностранцев, придется заплатить за выдачу разрешения больше. Так, в 2022 году платить за разрешение нужно:

до 6 мес. включительно — 7 443 грн;

от 6 мес. до 1 года включительно — 12 405 грн;

от 1 до 2 лет включительно — 19 848 грн;

от 2 до 3 лет включительно — 24 810 грн.

Заплатить за продление разрешения придется меньше на 1 прожиточный минимум, чем от оплаты за выдачу разрешения на соответствующий срок.

В течение какого срока действует разрешение на трудоустройство

Разрешение теперь можно получить сроком до 2 лет (все зависит от срока действия ТД/контракта). Раньше срок разрешения не должен был превышать 1 год, а если это особые категории сотрудников — три года. Так, вид на временное проживание должен оформляться на срок действия разрешения.

Что делать, если иностранец повредил/потерял разрешение

Изменениями предусмотрено — если разрешение на трудоустройство повредилось или лицо его потеряло, можно получить дубликат.

Для этого работодателю нужно написать заявление в произвольной форме. А если есть поврежденное разрешение — добавить его в заявление. Платить за внесение изменений в разрешение/выдачу дубликата не нужно.

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