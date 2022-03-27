В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, — Шмыгаль — Finance.ua
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В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, — Шмыгаль

Сегодня 08:22Казна и Политика
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В Украине начала действовать программа бесплатного обеспечения продуктами питания. Продукты будут выдаваться жителям прифронтовых городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Эти продукты, по его словам, уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, находящихся сейчас на линии столкновения.
Ранее Кабинет министров принял постановление об обеспечении населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.
Постановлением утвержден порядок безвозмездной выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение ± 20%.
Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК
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