В Украине начала действовать программа бесплатной раздачи продуктов в прифронтовых городах, — Шмыгаль

Сегодня 08:22 — Казна и Политика

В Украине начала действовать программа бесплатного обеспечения продуктами питания. Продукты будут выдаваться жителям прифронтовых городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Эти продукты, по его словам, уже закупаются для раздачи людям в населенных пунктах, находящихся сейчас на линии столкновения.

Ранее Кабинет министров принял постановление об обеспечении населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения. В регионах, на территории которых продолжаются активные боевые действия, обеспечение продовольственными товарами осуществляется безвозмездно.

Постановлением утвержден порядок безвозмездной выдачи населению продовольственных товаров и перечень продуктов. При выдаче товаров населению допустимое отклонение ± 20%.

Кроме того, правительство постановило закупить 10 млн пакетов пластиковых с ручками вместимостью до 12 килограммов и 3 млн пакетов вместимостью до 3 килограммов.

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