В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство — Finance.ua
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В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство

Казна и Политика
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В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство
В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство
В Министерстве экономики обсуждают возможности, как сделать ФЛП и гиг-специалистов доступными для бронирования от мобилизации.
Об этом во время IT Ukraine Legal Conference сообщил Сергей Сметанко, директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики.
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«Каждая отрасль — уникальная, но ІТ-отрасль — одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас они все выпали из системы. В законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях закона. Уже есть некоторые наработки, но пока на рабочем уровне», — цитирует DOU Сергея Сметанко.
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Он добавил, что в прошлом году многие заявки возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана более четко и понятно, а предприятию достаточно подпадать под три критерия, чтобы считаться критически важным.
Компания может бронировать сотрудников, если:
  • относится к IT-индустрии;
  • размер средней зарплаты — не менее эквивалента €1200 по курсу НБУ;
  • среднесписочная численность работников за последний квартал — не менее 9 человек.

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По материалам:
dev.ua
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