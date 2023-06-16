В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство — Finance.ua

В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство Сегодня 16:13 — Казна и Политика

В Украине можно будет бронировать ФЛП и гиг-контракторов — Минэкономики хочет изменить законодательство

В Министерстве экономики обсуждают возможности, как сделать ФЛП и гиг-специалистов доступными для бронирования от мобилизации.

Об этом во время IT Ukraine Legal Conference сообщил Сергей Сметанко, директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики.

«Каждая отрасль — уникальная, но ІТ-отрасль — одна из самых мощных и важных в Украине. Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в ІТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас они все выпали из системы. В законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации. Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях закона. Уже есть некоторые наработки, но пока на рабочем уровне», — цитирует DOU Сергея Сметанко.

Он добавил, что в прошлом году многие заявки возвращали компаниям из-за недостаточного обоснования. Сейчас процедура прописана более четко и понятно, а предприятию достаточно подпадать под три критерия, чтобы считаться критически важным.

Компания может бронировать сотрудников, если:

относится к IT-индустрии;

размер средней зарплаты — не менее эквивалента €1200 по курсу НБУ;

среднесписочная численность работников за последний квартал — не менее 9 человек.

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