В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности — Finance.ua
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В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности

Личные финансы
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В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности
В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности
В Верховной Раде было предложено установить запрет на эксплуатацию автомобилей без выданной в Украине сертификации. Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».
В апреле был зарегистрирован законопроект, которым предлагается отменить обязательную сертификацию импортных автомобилей. Поэтому депутаты обеспокоены тем, что в Украине может резко увеличиться количество авто, которые не отвечают требованиям технических регламентов.
Зачем это? В пояснительной записке к законопроекту говорится, что технически неисправные автомобили будут представлять угрозу для всех участников дорожного движения. Именно поэтому необходима обязательная проверка импортируемых в Украину транспортных средств.
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Депутаты подчеркнули, что автомобили, ввозимые в Украину из других стран, часто имеют неудовлетворительное техническое состояние. Из-за большого пробега в них заменяют много деталей, в том числе и двигатель, который может не отвечать требованиям относительно уровня вредных выбросов.

Справка Finance.ua:

  • в Украине было предложено отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Если решение будет принято, ввоз в страну подержанного авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства — снизиться на 100-200 долларов;
  • кстати, новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает нулевое растаможивание для владельцев пострадавших от войны транспортных средств;
  • в Украине с конца апреля на автомобильных дорогах приступили к работе 39 комплексов автофиксации правонарушений. Речь идет о 16 городах и регионах.
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По материалам:
Finance.ua
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