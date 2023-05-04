В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности — Finance.ua

В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности Сегодня 19:02 — Личные финансы

В Украине могут запретить ввозить некоторые автомобили: первые подробности

В Верховной Раде было предложено установить запрет на эксплуатацию автомобилей без выданной в Украине сертификации. Об этом сообщили в ассоциации «Укравтопром».

В апреле был зарегистрирован законопроект , которым предлагается отменить обязательную сертификацию импортных автомобилей. Поэтому депутаты обеспокоены тем, что в Украине может резко увеличиться количество авто, которые не отвечают требованиям технических регламентов.

Зачем это? В пояснительной записке к законопроекту говорится, что технически неисправные автомобили будут представлять угрозу для всех участников дорожного движения. Именно поэтому необходима обязательная проверка импортируемых в Украину транспортных средств.

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Депутаты подчеркнули, что автомобили, ввозимые в Украину из других стран, часто имеют неудовлетворительное техническое состояние. Из-за большого пробега в них заменяют много деталей, в том числе и двигатель, который может не отвечать требованиям относительно уровня вредных выбросов.

Справка Finance.ua:

в Украине было предложено отменить обязательную сертификацию для большинства импортных автомобилей. Если решение будет принято, ввоз в страну подержанного авто из-за границы может несколько активизироваться, а цены на такие транспортные средства — снизиться на 100-200 долларов;

кстати, новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает нулевое растаможивание для владельцев пострадавших от войны транспортных средств;

в Украине с конца апреля на автомобильных дорогах приступили к работе 39 комплексов автофиксации правонарушений. Речь идет о 16 городах и регионах.

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