В Украине могут упростить процедуру ввоза автомобилей для двух категорий населения — Finance.ua

В Украине могут упростить процедуру ввоза автомобилей для двух категорий населения Сегодня 19:07 — Личные финансы

В Украине могут упростить процедуру ввоза автомобилей для двух категорий населения

В Верховной Раде предложили освободить военнослужащих и ветеранов от уплаты ввозных пошлин, акцизов и НДС при ввозе авто. Для этого были зарегистрированы два законопроекта. Об этом рассказали на сайте парламента Украины.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной (проект № 9639), акцизным налогом и НДС (проект № 9640) легковых автомобилей, кузовов к ним, прицепов и полуприцепов.

Кому это будет доступно? Такую возможность хотят предоставить военнослужащим, участникам боевых действий и лицам с инвалидностью из-за войны.

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Если эти два законопроекта будут приняты, указанные категории лиц смогут разово импортировать в Украину автомобиль без уплаты ввозных пошлин, акцизов и НДС. Эта норма будет действовать во время военного положения, а также еще шесть месяцев после его прекращения.

Кроме этого, автомобиль может импортировать на территорию Украины другое лицо по поручению. Эти автомобили можно передавать в пользование членам семьи военного или ветерана.

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Фокус По материалам:

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