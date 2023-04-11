В Украине ликвидируют более тысячи нерабочих предприятий — Finance.ua
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В Украине ликвидируют более тысячи нерабочих предприятий

Казна и Политика
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Верховная Рада 11 апреля приняла закон об особенностях прекращения государственных предприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют убытки. Таких предприятий, по оценкам Фонда госимущества, свыше 1200.
Для их ликвидации необходимо более 30 млн грн, сообщила пресс-служба Фонда.
Принятый закон вводит механизм самофинансирования процедуры ликвидации, то есть на это не будут тратиться дополнительные бюджетные деньги. Для этой процедуры будут привлекаться квалифицированные специалисты.
За это они смогут получить оплату в размере от 3 до 5% от стоимости ликвидируемого объекта.
Кроме того, ликвидация позволит погасить долги предприятий перед госбюджетом и сотрудниками.
Фонд госимущества рассчитывает, что благодаря новой процедуре удастся найти и продать активы неработающих госпредприятий общей стоимостью не менее 140 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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