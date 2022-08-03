В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз — Finance.ua

В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз
Стоимость гречневой крупы в Украине почти достигла рекордных 100 грн. Теперь за килограмм гречки просят в среднем 90-95 грн. Но в скором времени ситуация может измениться.
По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в августе в Украине может значительно подешеветь гречка благодаря новому урожаю крупы.
«Самое заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может поправить ситуацию с высокой ценой гречки», — отметила она.
Сколько стоит гречка сейчас
Сейчас килограмм гречневой крупы обойдется потребителям более 90 грн. Согласно анализу одного из популярных супермаркетов, вы можете купить:
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