В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз

Аграрный рынок
44
В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз
В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз
Стоимость гречневой крупы в Украине почти достигла рекордных 100 грн. Теперь за килограмм гречки просят в среднем 90-95 грн. Но в скором времени ситуация может измениться.
Об этом пишет Agronews.
По словам Светланы Литвин, аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в августе в Украине может значительно подешеветь гречка благодаря новому урожаю крупы.
«Самое заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может поправить ситуацию с высокой ценой гречки», — отметила она.

Сколько стоит гречка сейчас

Сейчас килограмм гречневой крупы обойдется потребителям более 90 грн. Согласно анализу одного из популярных супермаркетов, вы можете купить:
В Украине изменится цена на гречку: актуальный прогноз
По материалам:
agronews
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.