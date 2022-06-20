В Украине изменились цены на автогаз — Finance.ua
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В Украине изменились цены на автогаз

Сегодня 19:33Энергетика
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Ряд украинских сетей АЗС за выходные 17-20 июня уменьшили стоимость автогаза.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.
Продукт в днепропетровской сети «Нефтек» подешевел на 1 грн/л, до 44,99 грн/л.
На 1,32 грн/л и 1,21 грн/л, до 39,97 грн/л и 42,99 грн/л снизили цены «Авантаж» и Motto соответственно.
На АЗС Chipo откорректировали цены на 16 коп./л-до 42,34 грн/л.
Аналитики напомнили, что отдельные сети АЗС на прошлой неделе пересмотрели стоимость автогаза в сторону уменьшения.
Как отметили в «А-95», уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.
"Отметим, сейчас автогаз едва ли не единственный вид топлива, за которым на АЗС нет очередей, — говорится в сообщении.
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По материалам: УНІАН
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