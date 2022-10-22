В Украине изготовили новый самосвал (фото) — Finance.ua
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В Украине изготовили новый самосвал (фото)

Технологии&Авто
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Очередной самосвал на базе шасси JAC N82 был передан представителю заказчика — ведущему украинскому агрохолдингу.
Об этом сообщает производитель — Завод Спецтехники Техкомплект.
В Украине изготовили новый самосвал (фото)
«По заказу клиента, самосвал выполнен с увеличенным полезным объемом кузова, для чего в его конструкции используются двухсекционные борта, имеющие общую высоту 1200 мм. Это позволило увеличить полезный объем кузова до 10 кубометров», — говорится в сообщении.

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По материалам:
mmr.ua
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