В Украине изготовили новый самосвал (фото) — Finance.ua

В Украине изготовили новый самосвал (фото) Сегодня 23:33 — Технологии&Авто

Очередной самосвал на базе шасси JAC N82 был передан представителю заказчика — ведущему украинскому агрохолдингу.

Об этом сообщает производитель — Завод Спецтехники Техкомплект.

«По заказу клиента, самосвал выполнен с увеличенным полезным объемом кузова, для чего в его конструкции используются двухсекционные борта, имеющие общую высоту 1200 мм. Это позволило увеличить полезный объем кузова до 10 кубометров», — говорится в сообщении.

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