В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото) — Finance.ua

В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото)
Вакуумная машина производства Кременчугского завода коммунальной техники АЛЬФАТЭКС АО ВО-0702 на шасси DAYUN CGC1120 отгружена в один из областных центров.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«Асенизационные машины с мощным вакуумным насосом, создающим разрежение в цистерне, с легкостью откачивают отходы бытового или промышленного происхождения. При всей нехитрой конструкции вакуумная машина отвечает жестким условиям, связанным с ее эксплуатацией», — говорится в сообщении производителя.
Вакуумное оборудование имеет следующие технические характеристики:
- Вместимость цистерны — 5,0 куб.м.
- Глубина очистки — 4,0 м.
- Время наполнения цистерны — 6-8 мин.
- Производительность вакуум-насоса — 240 куб. м/час.
- Максимальное разрежение в цистерне — 0,08 МПа.
В особенности конструкции входят дополнительные настройки и оснащение спецтехники.
Базовое шасси DAYUN CGC1120 (4×2) оснащено дизельным 4-цилиндровым двигателем Weichai WP4.1Q160E50 мощностью 150 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой МКПП.
Поделиться новостью