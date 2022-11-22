В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото) — Finance.ua
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В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото)

Фондовый рынок
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Вакуумная машина производства Кременчугского завода коммунальной техники АЛЬФАТЭКС АО ВО-0702 на шасси DAYUN CGC1120 отгружена в один из областных центров.
В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото)
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
«Асенизационные машины с мощным вакуумным насосом, создающим разрежение в цистерне, с легкостью откачивают отходы бытового или промышленного происхождения. При всей нехитрой конструкции вакуумная машина отвечает жестким условиям, связанным с ее эксплуатацией», — говорится в сообщении производителя.
Вакуумное оборудование имеет следующие технические характеристики:
  • Вместимость цистерны — 5,0 куб.м.
  • Глубина очистки — 4,0 м.
  • Время наполнения цистерны — 6-8 мин.
  • Производительность вакуум-насоса — 240 куб. м/час.
  • Максимальное разрежение в цистерне — 0,08 МПа.
В особенности конструкции входят дополнительные настройки и оснащение спецтехники.
Базовое шасси DAYUN CGC1120 (4×2) оснащено дизельным 4-цилиндровым двигателем Weichai WP4.1Q160E50 мощностью 150 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой МКПП.
По материалам:
Finance.ua
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