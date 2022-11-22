В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото) — Finance.ua

В Украине изготовили мощный спецавтомобиль (фото) Сегодня 19:42 — Фондовый рынок

Вакуумная машина производства Кременчугского завода коммунальной техники АЛЬФАТЭКС АО ВО-0702 на шасси DAYUN CGC1120 отгружена в один из областных центров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

«Асенизационные машины с мощным вакуумным насосом, создающим разрежение в цистерне, с легкостью откачивают отходы бытового или промышленного происхождения. При всей нехитрой конструкции вакуумная машина отвечает жестким условиям, связанным с ее эксплуатацией», — говорится в сообщении производителя.

Вакуумное оборудование имеет следующие технические характеристики:

Вместимость цистерны — 5,0 куб.м.

Глубина очистки — 4,0 м.

Время наполнения цистерны — 6-8 мин.

Производительность вакуум-насоса — 240 куб. м/час.

Максимальное разрежение в цистерне — 0,08 МПа.

В особенности конструкции входят дополнительные настройки и оснащение спецтехники.

Базовое шасси DAYUN CGC1120 (4×2) оснащено дизельным 4-цилиндровым двигателем Weichai WP4.1Q160E50 мощностью 150 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с 6-ступенчатой МКПП.

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