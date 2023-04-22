В Украине хотят ввести комбинированную модель пенсионного обеспечения — Finance.ua
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В Украине хотят ввести комбинированную модель пенсионного обеспечения

Казна и Политика
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В Украине хотят ввести комбинированную модель пенсионного обеспечения
В Украине хотят ввести комбинированную модель пенсионного обеспечения
Перед тем как ввести в Украине многоуровневую систему пенсионного обеспечения, в Раде планируют создать комбинированную модель пенсионного обеспечения.
Об этом сообщила народная депутат, член парламентского Комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.
По ее словам, комбинированная система сформирует соответствующие предпосылки для перехода на двухуровневую систему пенсионного обеспечения и позволит сделать этот переход постепенным.
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«Сейчас мы создаем комбинированную систему пенсионного обеспечения. Остается солидарная система, думаю, она будет существовать еще достаточно долго. В то же время будут создаваться предпосылки к двухуровневой системе пенсионного обеспечения и формированию возможных накоплений. Речь идет о достаточно постепенной реформе, которая в перспективе проявит себя», — сказала политика.
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Забуранная подчеркнула, что многоуровневая система пенсионного обеспечения решит два вопроса. Первый — вопрос размера пенсий. Люди после выхода на пенсию получат более достойный уровень выплат. Второй — вопрос постоянного дотирования дефицита Пенсионного фонда.
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«Накопительный уровень пенсионного обеспечения является альтернативной системой. Она планируется к имплементации постепенно. В частности, в 2023 году предполагается, что работодатель будет платить 1,5%, в 2024 — 2% и, соответственно, дойдет до 3%. Финансирование государства будет в том же объеме. Это создает дополнительные условия и возможности для людей, которые достигнут пенсионного возраста, во-первых, иметь гарантированные выплаты и, во-вторых, возможность их увеличения», — отметила парламентарий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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