В Украине хотят полностью отменить книгу жалоб и предложений в сфере услуг — Finance.ua

В Украине хотят полностью отменить книгу жалоб и предложений в сфере услуг Сегодня 22:31 — Казна и Политика

В Украине хотят полностью отменить книгу жалоб и предложений в сфере услуг

Министерство экономики опубликовало проект постановления Кабинета Министров, предлагающий отменить книгу жалоб и предложений в сфере услуг.

Речь идет о сфере предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, предоставлении услуг по временному размещению и услуг по трудоустройству.

В ведомстве считают книгу устаревшим форматом рассмотрения жалоб и ссылаются на законодательство ЕС, где такой инструмент отсутствует, а потребители оставляют свои сообщения на сайте предприятия или обращаются в контролирующие органы.

В Минэкономики напомнили, что книга жалоб была введена еще в Советском Союзе для защиты прав потребителей и контроля. В 2019 г. правительство отменило обязательное применение книги отзывов и предложений в сфере торговли и ресторанного хозяйства. Другие участники рынка все еще вынуждены тратить значительные средства на администрирование такого регулирования. За год соответствующие расходы превышают 47 млн грн.

«Отмена обязательного применения книги не повлияет на защиту прав потребителей, не изменит обязательность рассмотрения обращений потребителей субъектами хозяйствования», — говорится в проекте.

Гражданам предлагают обращаться с жалобами, замечаниями и предложениями непосредственно к предприятиям, учреждениям, организациям с заявлением или ходатайством о реализации своих социально-экономических, политических и личных прав и законных интересов. Кроме того, можно обратиться в территориальные органы Госпотребслужбы и местные госадминистрации на «горячие линии».

Среди других действенных инструментов для защиты прав потребителей — отзывы в сети Интернет, которые являются более эффективными способами, поскольку в условиях рыночной конкуренции предприниматели сами заинтересованы в улучшении качества обслуживания клиентов.

Отметим, что проект постановления будет находиться на общественном обсуждении 30 дней, после чего документ будет рассмотрен на заседании правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР По материалам:

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