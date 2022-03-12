В Украине хотят отменить акцизы на бензин и значительно снизить НДС: решение Кабмина — Finance.ua
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В Украине хотят отменить акцизы на бензин и значительно снизить НДС: решение Кабмина

Сегодня 14:03Энергетика
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На заседании правительства 11 марта было принято два важных решения, касающихся обеспечения украинцев горючим.
Об этом рассказала первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.
Что это даст? Эти решения позволят избежать дефицита горючего на заправках, а также максимально умерят рост цен: размер наценки украинских сетей АЗС не возрастет и останется на уровне, установленном за несколько дней до начала российского вторжения — 4,55 грн на литр бензинов и 5 грн на литр дизеля.
«Мы утвердили изменения в формуле, по которой считаем максимальную разрешенную цену горючего на заправках — увеличили цену логистики и доплату к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE). Это позволит сетям АЗС включать в расчет дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на западную границу Украины (Польшу, Румынию, Венгрию)», — заявила Юлия Свириденко.
По ее словам, увеличение формулы дает экономический стимул сетям завозить больше топлива (по формуле расчета, которая была адекватна войне, сейчас везти нефтепродукты сетям не выгодно).
В то же время такое решение привело бы к росту цены, чего Правительство допустить не может, ведь горючее является социально важным товаром.
"Поэтому мы приняли еще одно решение — подали для принятия Верховной Радой законопроект, отменяющий акциз на горючее и снижающий ставку НДС с 20% до 7%. Это существенно уменьшает размер налогов, ранее составлявших более половины цены.
Оба решения вступят в силу одновременно.
Новую формулу будем применять, как только Верховная Рада проголосует за понижение налогов. В результате сети завезут больше горючего, а цена не возрастет", — идется в сообщении Свириденко.
Кстати, аналогичное решение по налогам уже было принято в Польше и других странах ЕС.
По материалам: Finance.UA
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