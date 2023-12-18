В Украине хотят изменить форму заявления на все виды социальной помощи и компенсации — Finance.ua

В Украине хотят изменить форму заявления на все виды социальной помощи и компенсации Сегодня 14:33

В Украине хотят изменить форму заявления на все виды социальной помощи и компенсации

Министерство социальной политики планирует изменить форму заявления о назначении всех видов социальной помощи и компенсации. Предлагается давать согласие на передачу данных на случай получения иностранной помощи.

Об этом говорится в проекте приказа, размещенном для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

Предлагается дополнить форму такой нормой:

«На случай возникновения обстоятельств, при которых мне может быть предоставлена помощь за счет средств правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений, я даю согласие на передачу (при необходимости) моих персональных данных и персональных данных лиц из состава моего домохозяйства и членов моей семьи правительству иностранных государств, международным организациям, донорским учреждениям для оказания помощи и мониторинга».

Помощь от международных организаций

Ранее Министерство социальной политики предложило в условиях военного положения в Украине ввести совместное финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кроме бюджетных средств, предлагалось направлять на субсидии средства других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Читайте также Субсидию можно легко потерять: что лишит пособия

Также Кабинет министров утвердил постановление О реализации в течение отопительного сезона 2023−2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты — 16,2 тысячи гривен.

Источниками финансирования экспериментального проекта являются средства государственного бюджета, а также средства, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Для получения помощи нужно было давать согласие на обработку на сбор, передачу и обработку персональных данных.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.