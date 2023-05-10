В Украине готовят новую стратегию развития финансового сектора — Finance.ua

В Украине готовят новую стратегию развития финансового сектора Сегодня 20:01 — Казна и Политика

В Украине готовят новую стратегию развития финансового сектора

Совет по финансовой стабильности согласовал концепцию новой Стратегии развития финансового сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Разработка Стратегии предусмотрена Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ. Утверждение стратегии после проработки всех предложений запланировано на июнь.

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Предусмотренные в концепции мероприятия по горизонту планирования ориентируются на два фокуса: быстрые действия по стабилизации и минимизации негативного эффекта войны и развитие, предусматривающее изменения финансового сектора для закладки основ послевоенного восстановления и развития новой экономики.

Целые стратегии

Главными целями обновленной стратегии будут обеспечение макроэкономической и финансовой стабильности, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, эффективное регулирование финансового сектора.

Ключевые элементы стратегии

Среди ключевых элементов стратегии — оценка устойчивости банков. По ее результатам будут определены пути безопасного сворачивания чрезвычайных мер, введенных в Украине в первые месяцы полномасштабного вторжения, и приоритеты урегулирования неработающих кредитов.

Также на заседании члены СФС рассмотрели системные риски финансового сектора. Национальный банк улучшил макроэкономический прогноз: экономика будет расти быстрее, чем ожидалось, а инфляция будет быстрее замедляться.

Прогнозы

Основным предположением прогноза является сохранение высоких рисков безопасности до начала 2024 года. Более длительный срок военных действий и их более высокая интенсивность могут оказать существенное негативное влияние на экономическую активность, привести к ухудшению инфляционных и курсовых ожиданий.

Ключевые риски прогноза:

возникновение дополнительных бюджетных нужд и значительных квазифискальных дефицитов в энергетической сфере;

усложнение или прекращение работы «зернового коридора», а также обострение проблем, связанных с ограничениями импорта украинского продовольствия отдельными европейскими странами;

дальнейшее разрушение агрессором энергетической инфраструктуры, что может привести к возобновлению существенного дефицита электроэнергии, что будет ограничивать экономическую активность и экспорт и приведет к повышению спроса на импортное оборудование и энергоресурсы, а следовательно, и на иностранную валюту;

более медленное, чем ожидается, снижение мировой инфляции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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