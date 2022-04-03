В Украине формируется совершенно новая система логистики — Finance.ua

В Украине формируется совершенно новая система логистики

Вчера 19:28 — Казна и Политика

В Украине формируется совершенно новая система логистики

В Украине формируется новый тип логистической системы. Она будет быстро реагировать на внешние угрозы и адаптироваться к ним. Такая система касается как снабжения предприятий, так и организации эвакуации людей.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает пресс-служба ведомства.

«У всех есть понимание, что даже после победы мы не сможем работать, как раньше», — отметил Кубраков.

«Поэтому уже сейчас в стране формируется гибкая логистическая система... Это важно как в разрезе работы предприятий, так и в обеспечении оперативной эвакуации населения из опасных зон», — сказал министр.

Украина ведет переговоры с мировыми экспертами не только о восстановлении городов, но и о создании конкретных инструментов для их защиты. К примеру, после войны дома в Украине будут строить с бомбоубежищами.

«Должны привыкать к тому, что фактор защиты жизни будет проникать во все сферы нашей деятельности: от быта до работы и путешествий», — сказал Кубраков.

Пока один из главных приоритетов Мининфраструктуры — проведение посевной кампании и перезапуск экономики. Работа над логистикой ведется в круглосуточном режиме, чтобы аграрии получили удобрения, технику и запчасти, а также горючее. Поставки топлива, например, активно обговариваются с крупнейшими мировыми поставщиками, подписываются соответствующие соглашения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.