В Украине фиксируют перебои с мобильным интернетом и связью — Госспецсвязи Сегодня 17:21

В Госспецсвязи заявили, что массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с мобильным интернетом и кое-где — мобильной связью в разных регионах страны.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора.

На данный момент и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", — говорится в сообщении.

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины.

В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире.

Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи.

Економічна Правда По материалам:

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