В Украине фиксируют перебои с мобильным интернетом и связью — Госспецсвязи — Finance.ua
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В Украине фиксируют перебои с мобильным интернетом и связью — Госспецсвязи

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В Госспецсвязи заявили, что массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с мобильным интернетом и кое-где — мобильной связью в разных регионах страны.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Нестабильная работа сетей связана с повреждением инфраструктуры как непосредственно операторов, так и предприятий энергетического сектора.
На данный момент и операторы, и представители экстренных служб прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электропитания и стабильной мобильной связи", — говорится в сообщении.
Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) фиксирует перебои в работе базовых станций мобильных операторов в ряде регионов Украины.
В частности, перебои с доступностью мобильного интернета зафиксированы в Хмельницкой, Львовской, Полтавской области, Харькове, Житомире.
Еще в ряде населенных пунктов ощутимы проблемы с доступностью собственно мобильной связи.
По материалам:
Економічна Правда
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