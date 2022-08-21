В Украине есть около 40 программ социальной помощи, часть из которых — неэффективны Сегодня 08:34 — Казна и Политика

В Украине есть около 40 программ социальной помощи, часть из которых — неэффективны

Многие социальные пособия, которые сейчас предоставляют в Украине, неэффективны и нуждаются в переформатировании.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время интервью в национальном телемарафоне.

«Сегодня очень много так называемых „статусных программ“, где назначаются небольшая выплата, которая не решает никаких проблем человека. У нас около 40 бюджетных программ в министерстве. Каждая программа включает от 20 разнообразных выплат, которые бывают очень мелкими, непонятными. Что они решают, наверное, давным-давно забылось. Весь этот комплекс, набор непонятных средств, нужно переформатировать и направить на конкретную цель — на поддержку человека. И это нужно сделать настолько грамотно, чтобы выдержать все конституционные требования, которые есть в отношении социальной поддержки человека, чтобы это не выглядело ни при каких обстоятельствах уменьшением объема поддержки человека», — заявила она.

Читайте также В Украине пересмотрят соцвыплаты переехавшим за границу беженцам: что надо знать

По словам министра, это может быть переформатирование определенных выплат в другие виды помощи.

«В то же время какие-то вещи нам нужно переформатировать с выплаты на помощь — то есть материальную помощь. И война это тоже очень показала. Вот у нас есть люди пенсионного возраста, которые остались одни в городе Киеве, когда кто мог, тот эвакуировался. И у них были пенсии, но они не могли спуститься и купить хлеб или какое-то лекарство. То есть им нужна была услуга — им нужно было, чтобы социальный работник или волонтер или какой-то другой человек физически им помог. То же касается людей с зависимостями в семьях. К примеру, когда есть алкоголизм. Мы не решим их проблему выплатой. Нам нужно предоставить этой семье услугу — посмотреть, не запущены ли педагогически дети, какие у них психологические проблемы, помочь человеку с зависимостью преодолеть эту зависимость, найти работу, трудоустроить», — рассказала Жолнович.

Чиновница также подчеркнула, что конечной целью социальной поддержки должен быть вывод человека из сложных жизненных обстоятельств, помощь стать экономически независимым и обходиться без всякой поддержки.

«Мы должны всегда помнить, что конечная цель любой социальной политики — вывести человека из этих сложных обстоятельств. Это сделать его опять же таким, который бы не пересекался ни с управлениями соцзащиты, ни с другими инструментами социальной политики. Мы должны сделать его максимально экономически активным. И вот все наши программы должны быть направлены на это. То есть обеспечить такой комплекс решений, чтобы эта семья могла абсолютно спокойно жить без всяких поддержек. Так работает за границей сейчас вся система поддержки», — подчеркнула глава Минсоцполитики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.