В Украине доступ к границе будет по спецпропускам — Finance.ua

В Украине доступ к границе будет по спецпропускам Сегодня 19:00 — Личные финансы

В Украине доступ к границе будет по спецпропускам

Кабинет министров ввел специальные разрешения для въезда в пограничную полосу (до 5 км). Это не касается тех, кто следует на пункты пропуска или едет транзитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 7 декабря 2023 г. № 1292

Согласно документу, граждане Украины и иностранцы въезжают, находятся, проживают, производят работы и пропускаются в пограничную полосу с разрешения Государственной пограничной службы. Заявление для разрешения можно подать в бумажной или электронной форме.

Разрешения не нужны для чиновников и сотрудников спецслужб, а также для:

лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью пересечения государственной границы в пунктах пропуска;

водителей грузовых автомобилей и сопровождающих лиц, въезжающих в пограничную полосу с целью выполнения мультимодальной перевозки;

лиц, движение которых начинается и заканчивается за пределами пограничной полосы, двигающимися автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения, железнодорожным транспортом по железнодорожным путям сообщения, часть которых проходит по участкам местности, где установлена ​​пограничная полоса, без выполнения остановок, выхода на железнодорожных станциях в пограничной полосе.

Ужесточение режима на границе с беларусью и россией

Кроме того, правительство установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц в пределах 30−50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, а вдоль линии государственного границы с российской федерацией и республикой беларусь — шириной до 2 километров.

Выезд за границу во время войны

Напомним, что в связи с военным положением, которое действует в Украине с начала полномасштабной войны, ограничен выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

За 10 месяцев 2023 года в пересечении границы было отказано 43 тысячам граждан Украины, которые следовали на выезд. В основном это мужчины, считающие, что их документы позволяют им уехать.

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