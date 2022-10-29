В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков — Finance.ua
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В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков

Казна и Политика
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В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков
В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков
В Украине при поддержке Польши планируется обустроить еще 13 модульных городков для временного проживания переселенцев.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в комментарии Укринформу.
В ведомстве отмечают, что Правительственное агентство стратегических резервов Республики Польша, по предварительным договоренностям с Минрегионом, на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи предоставляет Украине модульные городки для временного размещения граждан, жилье которых повреждено или разрушено в результате боевых действий.
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В настоящее время обустроено и заселено 11 модульных городков для более чем 3500 человек в населенных пунктах Киевской (Ирпень, Буча, Бородянка, Макаров), Черниговской (Новоселовка) и Львовской (Львов) областей, еще 4 городка — на финальном этапе обустройства.
«Кроме этого до конца года запланировано обустройство еще 13 модульных городков для проживания почти 5000 человек», — отмечают в Минрегионе.
Как сообщало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на 14 октября в Украине 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около 1 миллиона граждан. В общей сложности более 7 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами, из них более 1 миллиона детей. В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях находится 1,9 миллиона ВПЛ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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