В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков — Finance.ua

В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков Сегодня 22:37 — Казна и Политика

В Украине до конца года планируют обустроить еще 13 модульных городков

В Украине при поддержке Польши планируется обустроить еще 13 модульных городков для временного проживания переселенцев.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий в комментарии Укринформу.

В ведомстве отмечают, что Правительственное агентство стратегических резервов Республики Польша, по предварительным договоренностям с Минрегионом, на безвозмездной основе в качестве гуманитарной помощи предоставляет Украине модульные городки для временного размещения граждан, жилье которых повреждено или разрушено в результате боевых действий.

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В настоящее время обустроено и заселено 11 модульных городков для более чем 3500 человек в населенных пунктах Киевской (Ирпень, Буча, Бородянка, Макаров), Черниговской (Новоселовка) и Львовской (Львов) областей, еще 4 городка — на финальном этапе обустройства.

«Кроме этого до конца года запланировано обустройство еще 13 модульных городков для проживания почти 5000 человек», — отмечают в Минрегионе.

Как сообщало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, на 14 октября в Украине 5670 мест компактного проживания для переселенцев приютили около 1 миллиона граждан. В общей сложности более 7 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами, из них более 1 миллиона детей. В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях находится 1,9 миллиона ВПЛ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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