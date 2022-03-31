В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+ — Finance.ua

В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+

Сегодня 09:15 — Казна и Политика

В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+

Prozorro разработала и запустила платформу Prozorro+, которая необходима для обеспечения неотложных потребностей государства и возобновления украинского бизнеса во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro

«У нас лучшая армия в мире. Она заслуживает лучшего тыла. И здесь на первый план выходит, с одной стороны, способность государства быстро закрывать насущные потребности, а с другой — возможность для бизнеса возобновить свою работу и поддерживать экономику. Платформа Prozorro+ поможет объединить эти две цели», — говорится в сообщении.

Читайте также В марте в Украину ввезено почти 150 тысяч тонн гуманитарной помощи — ОП

На Prozorro+ могут зарегистрироваться компании, готовые поставлять государству товары для гуманитарных нужд — топливо, пищевые продукты, одежду, ноутбуки, генераторы и т.д. В свою очередь, государственные и местные органы власти, военно-гражданские администрации и гуманитарные штабы смогут публиковать свои потребности в товарах.

В пилотном режиме проект уже работает для 15 заказчиков, среди которых Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство социальной политики, Укрзализныця, Львовская ОГА, Штаба гуманитарной помощи при Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Напомним, в электронной системе Prozorro.Продажи с начала войны объявлено 1 906 земельных аукционов, из них — 1 484 касаются продажи или аренды сельскохозяйственных земель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.