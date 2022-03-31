В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+

Сегодня 09:15Казна и Политика
0
В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+В Украине для возобновления бизнеса запустили платформу Prozorro+
Prozorro разработала и запустила платформу Prozorro+, которая необходима для обеспечения неотложных потребностей государства и возобновления украинского бизнеса во время войны.
Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
«У нас лучшая армия в мире. Она заслуживает лучшего тыла. И здесь на первый план выходит, с одной стороны, способность государства быстро закрывать насущные потребности, а с другой — возможность для бизнеса возобновить свою работу и поддерживать экономику. Платформа Prozorro+ поможет объединить эти две цели», — говорится в сообщении.
Читайте также
На Prozorro+ могут зарегистрироваться компании, готовые поставлять государству товары для гуманитарных нужд — топливо, пищевые продукты, одежду, ноутбуки, генераторы и т.д. В свою очередь, государственные и местные органы власти, военно-гражданские администрации и гуманитарные штабы смогут публиковать свои потребности в товарах.
В пилотном режиме проект уже работает для 15 заказчиков, среди которых Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство социальной политики, Укрзализныця, Львовская ОГА, Штаба гуманитарной помощи при Национальном агентстве по предотвращению коррупции.
Напомним, в электронной системе Prozorro.Продажи с начала войны объявлено 1 906 земельных аукционов, из них — 1 484 касаются продажи или аренды сельскохозяйственных земель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.