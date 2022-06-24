В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью

Фондовый рынок
0
В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью
В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью
Непосредственную или же опосредованную связь с рф или беларусью в Украине имеют почти 21 тысяча предприятий.
Об этом свидетельствуют данные аналитической системы для проверки контрагентов YouControl, пишет УНН.
Система анализирует контрагентов по ряду показателей, 5 из которых сигнализируют о тех или иных связях с рф или беларусью.
По меньшей мере, одному или сразу нескольким из 5 показателей соответствуют 20 899 юрлиц (данные по состоянию на конец апреля 2022 года).
Более 16 тысяч юрлиц имеют участника/бенефициара, связанного с рф, а 3602 юрлица имеют такую же связь с рб. В наименовании 919 юрлиц, действующих в Украине, упоминается название страны-агрессора, например, в Украине работает ООО «Россия 1», которое согласно информации аналитической системы YouControl, занимается пассажирским наземным и грузовым транспортом. 536 компаний подпадают под особое внимание из-за того, что являются участниками совместного холдинга с контрагентом, работающим под юрисдикцией рф, а 265 украинских компаний — участники юридического лица, зарегистрированного по законодательству российской федерации.
Дела с такими контрагентами привлекают внимание правоохранительных органов, провоцируют расследование такого сотрудничества и портят репутацию из-за негативного восприятия обществом. Украина, государства-члены ЕС, США могут вводить санкции в отношении компаний, их учредителей и бенефициаров, работающих с рф.
Более того, партнерство с контрагентами, несущие названные риски, может быть расценено как поддержка военной агрессии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.