В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью — Finance.ua

В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

В Украине действует более 20 тысяч предприятий и организаций, имеющих связь с рф или беларусью

Непосредственную или же опосредованную связь с рф или беларусью в Украине имеют почти 21 тысяча предприятий.

Об этом свидетельствуют данные аналитической системы для проверки контрагентов YouControl, пишет УНН.

Система анализирует контрагентов по ряду показателей, 5 из которых сигнализируют о тех или иных связях с рф или беларусью.

По меньшей мере, одному или сразу нескольким из 5 показателей соответствуют 20 899 юрлиц (данные по состоянию на конец апреля 2022 года).

Более 16 тысяч юрлиц имеют участника/бенефициара, связанного с рф, а 3602 юрлица имеют такую же связь с рб. В наименовании 919 юрлиц, действующих в Украине, упоминается название страны-агрессора, например, в Украине работает ООО «Россия 1», которое согласно информации аналитической системы YouControl, занимается пассажирским наземным и грузовым транспортом. 536 компаний подпадают под особое внимание из-за того, что являются участниками совместного холдинга с контрагентом, работающим под юрисдикцией рф, а 265 украинских компаний — участники юридического лица, зарегистрированного по законодательству российской федерации.

Дела с такими контрагентами привлекают внимание правоохранительных органов, провоцируют расследование такого сотрудничества и портят репутацию из-за негативного восприятия обществом. Украина, государства-члены ЕС, США могут вводить санкции в отношении компаний, их учредителей и бенефициаров, работающих с рф.

Более того, партнерство с контрагентами, несущие названные риски, может быть расценено как поддержка военной агрессии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.