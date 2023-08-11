В Украине дешевеет пшеничная мука из-за высоких переходных остатков — аналитики Сегодня 21:35 — Личные финансы

Большинство украинских мукомолов в течение недели продолжили снижать цены на пшеничную муку, сообщает информационно-аналитическое агентство «АПК-Информ».

«Увеличение предложений от производителей и наличие больших объемов муки у большинства из них продолжали влиять на постепенное снижение цен», — говорится в сообщении.

По информации аналитиков, по состоянию на 10 августа предложения муки высшего сорта поступают преимущественно по ценам 9000−10 600 грн/тонна EXW, что ниже цены прошлой недели на 100−300 грн/тонна, а в единичных случаях и на 400−500 грн/тонна.

В то же время, отдельные переработчики, учитывая сложности с закупкой качественного сырья, предполагают определенное повышение цен на муку в ближайшее время, поэтому существенно не пересматривали свои цены, констатируют в «АПК-Информ».

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