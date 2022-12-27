В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на 2 миллиарда — Finance.ua

В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на 2 миллиарда Сегодня 15:27 — Криминал

В Украине арестовали имущество российского олигарха Усманова почти на 2 миллиарда, Фото: СБУ

Суд по материалам СБУ арестовал имущество российского олигарха Алишера Усманова на 2 млрд грн. Решается вопрос о передаче имущества в АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В результате следственно-оперативных действий совместно с детективами БЭБ установлено местонахождение подпольных складов рф, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды. Припрятанное сырье обнаружено на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 млрд грн.

Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайший круг высшего военно-политического руководства кремля Алишера Усманова", — сказано в сообщении.

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После 24 февраля этого года на него наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.

По оперативной информации, припрятанное сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию россии.

После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса рф для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок.

По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Продолжаются комплексные меры по выявлению всех скрытых активов российских олигархов, причастных к подготовке и проведению полномасштабной агрессии против Украины.

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