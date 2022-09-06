В Украине арестовали имущество экс-депутата госдумы рф на 1 миллиард гривен — Finance.ua

В Украине арестовали имущество экс-депутата госдумы рф на 1 миллиард гривен Сегодня 16:14 — Криминал

В Украине арестовали имущество экс-депутата госдумы рф на 1 миллиард гривен

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий по производству бумаги и картона более чем на 1 миллиард гривен, владелец которых — бывший депутат государственной думы российской федерации.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграме

«По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 млрд грн», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, должностные лица этих обществ, бенефициарным собственником которых является гражданин рф — экс-депутат госдумы рф, осуществляя деятельность в 2019-2021 годах на территории Украины, уклонились от уплаты налогов более чем на 132 млн грн и легализовали имущество в особо крупных размерах (ст. 212, статья 209 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование ведут детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

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Укрінформ По материалам:

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