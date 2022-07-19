В Украине арестовали белорусских локомотивов на 70 млн грн — Finance.ua

В Украине арестовали белорусских локомотивов на 70 млн грн Сегодня 17:43 — Казна и Политика

В Украине арестовали белорусских локомотивов на 70 млн грн, gp.gov.ua

В Украине арестованы локомотивы белорусского производства, которые использовались для транспортировки товаров, в том числе необходимых рф для ведения войны против Украины. Стоимость переданного имущества составляет более 70 млн грн.

Локомотивы арестовали по ходатайству Киевской городской прокуратуры и передали в АРМА, сообщает Офис генерального прокурора.

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Техника была обнаружена во время осмотра в рамках расследования в уголовном производстве, открытом по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

«По данным следствия, эти локомотивы выполняли регулярные перевозки товаров, в том числе горюче-смазочных материалов, из Украины в рб, которые в дальнейшем использовались рф для материального обеспечения армии страны-агрессора во время вторжения в Украину», — говорят в ОГП.

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