В Украине анонсировали повышение ряда выплат в 2023 году — Finance.ua

В Украине анонсировали повышение ряда выплат в 2023 году Сегодня 10:10 — Казна и Политика

В Украине анонсировали повышение ряда выплат в 2023 году

Несмотря на полномасштабную войну с россией, Украина продолжает держать свой бюджет на плаву. До конца 2022 года планируется повышение нескольких категорий социальных выплат, среди которых и часть пенсий. Однако и в следующем году пересмотр отдельных расходов в экономическом секторе обязательно состоится.

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, в первую очередь это касается тех денег, которые получают наименее защищенные категории населения. В интервью порталу Обозреватель политик подчеркнул: украинцы беднеют из-за войны, но правительство делает все возможное, чтобы поддержать нуждающихся.

Так, в 2023 году будут повышены выплаты для людей с инвалидностью, ветеранов войны и многодетных семей.

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«Мы не замораживаем те социальные стандарты, которые предусмотрены для людей наиболее уязвимых категорий, — подчеркнул Гетманцев. — Мы не можем совершить чудо, мы не можем взять средства из воздуха и их выплатить, но даже с учетом того мощного финансового кризиса в Украине, мне кажется, что правительство делает все возможное, чтобы профинансировать социалку в полном объеме».

Так, на следующий год в бюджете второй наибольшей категорией расходов станет социальная сфера. 29% всех расходов приходятся на медицину и образование, еще 16% — на разные социальные выплаты. Напомним, что больше всего денег направлено, конечно, на оборонный сектор — 45% всего бюджета.

Гетманцев также напомнил, что даже во время полномасштабной войны в Украине индексировались и повышались пенсии, а также запланировано небольшое увеличение минимальной заработной платы.

По его мнению, сейчас правительство делает все возможное, чтобы хотя бы немного улучшить благосостояние населения. При этом он признает, что есть умеренная инфляция, также резко увеличился уровень безработицы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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