В Украине 60% ВПЛ лишились работы — исследование МОМ Сегодня 15:37 — Личные финансы

В Украине 60% ВПЛ лишились работы — исследование МОМ

В Украине 60% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имевших работу до своего перемещения, лишились ее. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международной организацией миграции (МОМ) с 17 по 23 июля.

Согласно исследованию:

у 9% внутренне перемещенных лиц не было никакого дохода с 24 февраля;

а 35% сообщили, что месячный доход их семьи не превышает 5 тыс. грн, что на 1500 грн меньше минимальной зарплаты в Украине.

В МОМ акцентируют, что ситуация с трудоустройством внутренне перемещенных лиц остается достаточно критической и является одной из причин, побуждающих людей к возвращению.

«Свыше 6,6 млн человек в Украине — внутренне перемещенные лица, согласно данным. Эта цифра составляет 15% от общего населения Украины и несколько выросла по сравнению с концом июня, когда МОМ насчитала около 6,3 млн ВПЛ. Люди продолжают выезжать с востока, юга и севера Украины», — отмечается в сообщении.

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В то же время 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой: абсолютное большинство из них были в перемещении на территории Украины и 16% вернулись из-за границы. Основные регионы возвращения — Киев и Киевская область, а также Харьковская, Одесская и Черниговская области.

Кроме того, исследование МОМ также выявило острые потребности с подготовкой к зиме и у внутренне перемещенных лиц, и у вернувшихся, и тех, кто не покидал дома с начала полномасштабной войны.

«44% всего опрошенного населения сказали, что им нужна помощь с утеплением жилья, такая как ремонт или замена окон. А 26% внутренне перемещенных боятся, что им придется покинуть свое нынешнее жилье, поскольку оно не будет иметь достаточного отопления и теплоизоляции, чтобы прожить в нем зиму», — уточняют в Международной организации по миграции.

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