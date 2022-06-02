В Украине 10 тысяч учителей не могут получить зарплату — Finance.ua
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В Украине 10 тысяч учителей не могут получить зарплату

Сегодня 09:45Личные финансы
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В Украине 10 тысяч учителей не могут получить зарплатуВ Украине 10 тысяч учителей не могут получить зарплату
В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, которые имеют цифровые подписи.
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в эфире информационного телемарафона.
«К сожалению, есть 48 территориальных громад. Это примерно 10 тысяч педагогов, которые на сегодня не получили заработные платы за апрель. Это происходит потому, что у Министерства образования нет прямого менеджмента каждой школы, потому что ими занимаются местные органы власти, или их учредители», — сказал он.
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По словам Шкарлета, педагоги не получают средства, поскольку нет руководителей учебных заведений, которые имеют цифровые подписи или печати, чтобы сформировать реестры для выплат.
«Мы пытаемся с главами военных администраций урегулировать этот вопрос», — заверил министр.
Напомним, в марте 2022 года Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом закон о запрете на увольнение учителей во время действия военного положения (№ 7133) и обязательной выплате зарплат.
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По материалам: УНІАН
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