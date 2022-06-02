В Украине 10 тысяч учителей не могут получить зарплату — Finance.ua

В Украине 10 тысяч учителей не могут получить зарплату
В Украине 10 тысяч педагогов не могут получить зарплаты из-за отсутствия руководителей образовательных учреждений, которые имеют цифровые подписи.
Об этом министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил в эфире информационного телемарафона.
«К сожалению, есть 48 территориальных громад. Это примерно 10 тысяч педагогов, которые на сегодня не получили заработные платы за апрель. Это происходит потому, что у Министерства образования нет прямого менеджмента каждой школы, потому что ими занимаются местные органы власти, или их учредители», — сказал он.