В Турции заявили, что зерновая сделка будет продлена — Bloomberg — Finance.ua

В Турции заявили, что зерновая сделка будет продлена — Bloomberg Сегодня 16:38 — Аграрный рынок

В Турции заявили, что зерновая сделка будет продлена — Bloomberg

Зерновая сделка по экспорту украинского продовольствия будет продлена, сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По данным собеседников издания, пожелавших не называть своих имен, сделка будет продлена, при этом россия согласилась пока остаться в договоре.

Это позволит сохранить открытым большой торговый маршрут через Черное море в условиях войны россии против Украины и укрепить мировые поставки продовольствия.

Детали соглашения пока не разглашаются.

Напомним, Министерство обороны россии 24 апреля обвинило Украину в «нарушении» обязательств по зерновой сделке из-за атаки морских дронов в оккупированном Севастополе, которые якобы запустили из акватории порта Одесса. Российская сторона, регулярно пытающаяся сорвать сделку, заявила об «угрозе очередному продлению сделки после 18 мая».

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Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отреагировал на ложь страны-агрессора и подчеркнул, что события в оккупированном Крыму касались исключительно военных объектов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ООН с призывом приложить усилия для возобновления работы зерновой сделки.

5 мая Совместный координационный центр в Стамбуле не смог прийти к согласию о предоставлении разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, Украины, Турции и России состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также о снятии барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

НВ По материалам:

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