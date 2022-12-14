В Турции решили проблему с блокировкой почти 30 нефтяных танкеров — Finance.ua
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В Турции решили проблему с блокировкой почти 30 нефтяных танкеров

Казна и Политика
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В Турции заявили, что из 26 танкеров, задержанных из-за новых правил Анкары в связи с введением потолка цен на российскую нефть, 19 танкеров уже прошли через проливы Босфора и Дарданеллы.
Об этом сообщает Financial Times.
Очередь из танкеров образовалась из-за нового требования Анкары о предоставлении письма-подтверждения страхования после того, как страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть. Из 26 застрявших в очереди танкеров все, кроме четырех, предоставили запрашиваемую документацию. Во вторник через проливы прошли 19 танкеров.
США надеялись, что ограничение цены на российскую нефть, которое должно предоставить судам доступ к европейской страховке, если нефть будет продаваться по цене 60 долл. за баррель или менее, обеспечит продолжение поставок российской нефти в третьи страны после введения санкций ЕС на прошлой неделе.
Но Турция заблокировала проход судов через проливы более недели после того, как западные страховщики заявили, что не могут предоставить гарантии, которые требовали в Анкаре, что побудило чиновников США и Британии вмешаться в ситуацию.
Турецкие проливы являются одним из самых загруженных судоходных путей в мире и одним из основных экспортных маршрутов для сырой нефти из россии и Казахстана.
Норвежская компания Gard, входящая в международную группу из 13 клубов защиты и возмещения ущерба, также сообщила на своем веб-сайте во вторник, что решение было найдено.
«После взаимодействия между Международной группой P&I клубов (IG) и правительством Турции было достигнуто соглашение, разрешающее судам, перевозящим грузы сырой нефти, продолжать свои рейсы через контролируемые Турцией воды», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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