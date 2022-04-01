В торговом порту в Одесской области национализировали груз рф стоимостью почти 100 млн гривен — Finance.ua
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В торговом порту в Одесской области национализировали груз рф стоимостью почти 100 млн гривен

Вчера 18:38Казна и Политика
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В торговом порту в Одесской области национализировали груз рф стоимостью почти 100 млн гривенВ торговом порту в Одесской области национализировали груз рф стоимостью почти 100 млн гривен
Сотрудники ГБР нашли в порту груз из металлических изделий стоимостью свыше 93 миллионов гривен, принадлежащий россии. Его изъяли на нужды ВСУ.
Об этом сообщила прессслужба Государственного бюро расследований.
По данным ГБР, груз транзитом следовал через Украину и принадлежал российским бизнесменам. Металлические заготовки и изделия оценили в сумму более 93 млн грн.
Стражи порядка обратились к начальнику Одесской областной военной администрации и предложили принудительно изъять продукцию у предпринимателей вражеской страны и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.
Аналогичный случай произошел и в Тернопольской области: там ГБР обнаружило и изъяло 137 железнодорожных вагонов, принадлежащих белорусским и российским предприятиям. В 84 вагонах, принадлежащих рб, было обнаружено дизтопливо, стекло, соя, известняковый камень, железобетонные изделия, в двадцати российских — железная руда. Остальные вагоны были пустыми. Общая стоимость национализированного имущества составила более 200 млн гривен.
С начала войны было национализировано имущество агрессора на миллионы долларов. Горючее, железнодорожные вагоны, грузовики, строительные материалы и другие товары врагов передают на нужды ВСУ.
По материалам: НВ
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