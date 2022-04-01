В торговом порту в Одесской области национализировали груз рф стоимостью почти 100 млн гривен — Finance.ua

По данным ГБР, груз транзитом следовал через Украину и принадлежал российским бизнесменам. Металлические заготовки и изделия оценили в сумму более 93 млн грн.
Стражи порядка обратились к начальнику Одесской областной военной администрации и предложили принудительно изъять продукцию у предпринимателей вражеской страны и передать ее на нужды Вооруженных сил Украины.
Аналогичный случай произошел и в Тернопольской области: там ГБР обнаружило и изъяло 137 железнодорожных вагонов, принадлежащих белорусским и российским предприятиям. В 84 вагонах, принадлежащих рб, было обнаружено дизтопливо, стекло, соя, известняковый камень, железобетонные изделия, в двадцати российских — железная руда. Остальные вагоны были пустыми. Общая стоимость национализированного имущества составила более 200 млн гривен.
С начала войны было национализировано имущество агрессора на миллионы долларов. Горючее, железнодорожные вагоны, грузовики, строительные материалы и другие товары врагов передают на нужды ВСУ.