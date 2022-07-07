В Тернопольской области ввели правила работы бизнеса во время тревоги — Finance.ua
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В Тернопольской области ввели правила работы бизнеса во время тревоги

Казна и Политика
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Предприятия и организации Тернопольской области должны прекращать работу во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской ОВА Владимира Труша.
«В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности», — написал он.
Такое решение принял Совет обороны области.
Отметим, что спасатели объяснили, как работать ТРЦ во время воздушной тревоги.
Напомним, что 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ «Амстор» в Кременчуге.
Добавим, что ТЦ не закрывался во время воздушной тревоги. Из-за удара погибли 20 человек, пострадали 59.
По материалам:
РБК-Україна
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