В Тернопольской области открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения — Finance.ua

В Тернопольской области открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения Сегодня 06:22 — Казна и Политика

Госагентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтировало аварийный мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская.

Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

«36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснутые, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано», — отметили в министерстве.

На ремонт моста в июне направили остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в прошлом году.

На мосту были проведены следующие строительные работы:

восстановлена ​​монолитно-распределительная плита;

усилены опоры и частично ригели;

сделана система водоотвода;

нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;

устроены тротуары по бокам моста;

сделано новое ограждение;

нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Отремонтированный мост проверили на качество и надежность, а также на соответствие современным строительным нормам. По результатам испытаний специалисты дали разрешение на движение по мосту.

Економічна Правда По материалам:

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