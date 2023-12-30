В Тернопольской области открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения — Finance.ua

В Тернопольской области открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Госагентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтировало аварийный мост через реку Восточная Стрипа на трассе М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
«36-метровое сооружение было в аварийном состоянии: опоры были треснутые, разрушились пролетные балки, арматура была значительно повреждена коррозией. В случае возникновения чрезвычайной ситуации движение на дороге международного значения было бы заблокировано», — отметили в министерстве.
На ремонт моста в июне направили остаток средств, выделенных Европейским инвестиционным банком в прошлом году.
На мосту были проведены следующие строительные работы:
- восстановлена монолитно-распределительная плита;
- усилены опоры и частично ригели;
- сделана система водоотвода;
- нанесена гидроизоляция и два слоя асфальтобетонного покрытия;
- устроены тротуары по бокам моста;
- сделано новое ограждение;
- нанесена разметка и установлены дорожные знаки.
Отремонтированный мост проверили на качество и надежность, а также на соответствие современным строительным нормам. По результатам испытаний специалисты дали разрешение на движение по мосту.
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