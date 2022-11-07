В Telegram появился ряд новых функций — Finance.ua

В Telegram появился ряд новых функций Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

В Telegram появился ряд новых функций

Мессенджер Telegram выпустил обновление, включающее ряд новых интересных функций для пользователей.

Об этом говорится в сообщении компании.

Теперь «группы» в Telegram могут поддерживать огромные сообщества с сотнями тысяч пользователей. Чтобы эти чаты легко читать, группы с более чем 200 участниками теперь могут включить функцию ветвей и создавать отдельные пространства для обсуждения любой темы.

Также связываться с другими или находить публичные группы и каналы станет легче с помощью псевдонимов. Кроме одного основного псевдонима, пользователи Telegram теперь могут назначить несколько коллекционных псевдонимов для каждого аккаунта или публичного чата.

Среди прочего Telegram добавил преобразование голоса в текст для видеосообщений для Premium-пользователей, 12 новых пакетов эмодзи, обновленный ночной режим для iOS и изменение размера текста на Android.

Также есть незначительные улучшения дизайна в мессенджере.

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Укрінформ По материалам:

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