В Telegram появилась новая функция — Finance.ua

В Telegram появилась новая функция Сегодня 23:12 — Фондовый рынок

У бета-версии Telegram на Android появилась возможность запретить пользователям отправлять голосовые сообщения.

Воспользоваться функцией могут только Premium-пользователи мессенджера, сообщает Код Дурова

Чтобы включить ее, необходимо войти в конфиденциальность. Принцип работы аналогичен звонкам.

Пользователь может оставить возможность отправлять голосовые сообщения для контактов или разрешить это делать отдельным собеседникам, а остальным запретить.

iTechua По материалам:

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